أبو الغيط فى اتصال مع رئيس المفوضية الإفريقية: الهدنة فى السودان ضرورية

بيشوى رمزى

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالهدنة الإنسانية التي أعلن عن سريانها لمدة 24 ساعة، مُعتبراً أنها ضرورية وتُمثل خطوة هامة لإعطاء الفرصة للسكان المدنيين والمرضى لالتقاط الأنفاس، والتعامل مع الحالات الإنسانية الطارئة.

وأعرب أبو الغيط عن أمله في التزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار، وفي البناء على هذه الخطوة، وتمدبد الهدنة الإنسانية.

وصرح جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام، أن أبو الغيط ذكر ذلك في اتصال هاتفي بالسيد موسى فكي، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي. وأضاف ان الاتصال شهد تبادلاً لوجهات النظر حول الوضع الخطير في السودان، وما يُمكن عمله بالتنسيق بين المنظمتين الإقليميتين للوصول الي وقف التصعيد واستعادة الهدوء.

وأضاف المتحدث أن الطرفين اعتبرا أن لغة الحوار هي التي ينبغي أن تسود كسبيل لمعالجة القضايا، من أجل حقن دماء السودانيين والحفاظ على وحدة البلاد.

وأكد المتحدث أن الجامعة العربية والاتحاد الافريقي لديهما تاريخ طويل من العمل المشترك والتنسيق، فيما يخص السودان وغيرها من القضايا ذات الاهتمام للمنظمتين، مضيفاً أن أبو الغيط وفكي اتفقا على مواصلة التنسيق وتبادل الرأي حول الموقف في السودان خلال الايام القادمة.