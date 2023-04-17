115.4 ألف وحدة سكنية نفذها القطاع الخاص عام 2021 /2022

كتب مدحت عادل

أظهرت نشرة الإسكان فى مصر 2021\2022، الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، تطور عدد الوحدات السكنية التي نفذها القطاع الخاص في مصر، والقيمة الاستثمارية لها.

وقالت النشرة، إنه تم تنفيذ عـدد 115.4 ألف وحدة بواسطـة القطاع الخاص عام 2021/2022، بنسبـة 46.9٪ من الإجمالى العام مقابل 169.8 ألف وحدة عام 2020/2021، وجاء الإسكان المتوسط فى المرتبة الاولى طبقا لنوعية البناء بعدد 53.5 ألف وحدة بنسبة 46.3٪ يليه الإسكان الاقتصادي بعدد 42.5 ألف وحدة بنسبة 36.8٪ ثم الإسكان فوق المتوسط بعدد 13.7 ألف وحدة بنسبة 11.9٪ ثم الإسكـان الفاخر بعدد 5.8 ألف وحدة بنسبة 5٪ من إجمالي القطاع الخاص .

وجــاءت محافظــة القاهرة فـى المرتبــة الاولى بعدد 26.5 ألف وحدة بنسبة 23٪ يليها محافظة الشرقية بعدد 15.1 ألف وحدة بنسبة 13.1٪ ومحافظة بورسعيد فى المرتبة الأخيرة بعدد 233 وحدة بنسبة قدرها 0.2 ٪ من إجمالي القطاع الخاص .

واجمالا بلغ اجمالى عدد الوحدات السكنية المنفـــذة 246.1 ألـــف وحــــدة عام 2021/2022 باستثمارات قدرهــا 143.5مليار جنيه مقابـل 336.3 ألف وحدة عام 2020/2021 باستثمارات قدرهـا 150 مليار جنيه .