يوم الوفاء وكفالة اليتيم بمنطقة الإسكندرية الأزهرية

الإسكندرية ـ أسماء على بدر

احتفلت منطقة الإسكندرية الأزهرية تحت رعاية الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المركزية الإسكندرية الأزهرية، وعلاء العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب بيوم الوفاء وكفالة اليتيم بحضور القيادات الأزهرية بالإسكندرية .

وحضر الحفل الشيخ محمود إبراهيم طه نيابة عن فضيلة الدكتور إبراهيم الجمل مدير عام منطقة وعظ الإسكندرية وألقى كلمة نيابة عنه، كما حضر الحفل المستشار أحمد عبد الغنى رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار فتحي فايد رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، وعلاء الحلفاوي مدير الإدارة القانونية ولفيف من قيادات المنطقة ووعَّاظها.

وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري وآيات من القرآن الكريم، كما تضمن الحفل كلمة رئيس المنطقة ألقاها نيابة عنه إسماعيل العوام عن التكافل والتراحم في الإسلام وفضل كفالة اليتيم، وكلمة اعلاء العريان ترحيبا بالحضور، وشمل الحفل عدد من فقرات الإنشاد والابتهالات الدينية والشعر والتي شارك بها عدد من طلاب وطالبات منطقة الإسكندرية.





