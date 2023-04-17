وقال "حسين" - خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا في بغداد، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن العراق يسعى أن يكون جزءاً من الحل فيما يتعلق بالحرب الروسية – الأوكرانية.

وأشار وزير الخارجية العراقي إلى أن زيارة نظيره الأوكراني إلى بغداد مهمة والعالم ينظر إلى معالمها، لافتا إلى أن لقائهما بحث كيفية استمرار العلاقات التجارية مع أوكرانيا وتقويتها، فضلاً عن مجموعة من القضايا التي تتعلق بالمنطقة وأبعاد الحرب الاقتصادية.

وأضاف أن "أوكرانيا دولة زراعية وصناعية مهمة ونؤكد على استمرار العلاقات معها".

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأوكراني أن زيارته إلى بغداد تعبِّر عن تطور العلاقات بين البلدين، لافتاً إلى أن العلاقات الأوكرانية العراقية في تطور.