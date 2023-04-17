اليوم السابع
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وزيرا خارجية مصر والسعودية يؤكدان ضرورة بذل كافة الجهود لاستقرار السودان

الإثنين، 17 أبريل 2023 05:24 م
وزيرا خارجية مصر والسعودية يؤكدان ضرورة بذل كافة الجهود لاستقرار السودان شكرى ونظيره السعودي
كتب أحمد جمعة

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أجرى سامح شكري وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، يوم الإثنين، مع وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان حول مستجدات الأزمة في السودان. 
 
وكشف السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الاتصال جاء للتشاور وتبادل التقديرات بشأن تطورات الأزمة، حيث اتفق الجانبان على ضرورة بذل كافة الجهود للحفاظ على استقرار وسلامة دولة السودان الشقيقة وشعبها.
 
وأكد الوزير شكري خلال الاتصال على ان الرسائل المصرية للطرفين السودانيين تشدد على أهمية تغليب الحكمة والاستماع لصوت العقل بشكل يؤدى إلي وقف فوري لإطلاق النار يسهم في حقن دماء الشعب السوداني والحفاظ على مقدراته.
 
واتفق الوزيران على استمرار التشاور والتنسيق خلال الأيام القادمة لمتابعة تطورات الأزمة وجهود احتوائها.

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