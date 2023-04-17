اليوم السابع
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الإثنين، 17 أبريل 2023 04:09 ص
أكرم القصاص
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مقتل 10 جنود و32 متطوعا مدنيا ببوركينا فاسو بهجوم مسلحين يشتبه أنهم إرهابيين

الإثنين، 17 أبريل 2023 04:00 ص
مقتل 10 جنود و32 متطوعا مدنيا ببوركينا فاسو بهجوم مسلحين يشتبه أنهم إرهابيين بوركينا فاسو
وكالات

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أعلنت محافظة أواهيجويا شمالى بوركينا فاسو، تعرض مفرزة جنود ومتطوعين لهجوم من مسلحين قرب قرية أوريما، وبلغت حصيلة القتلى 40 قتيلا بينهم 8 جنود والبقية من المتطوعين المدنيين.

وأعلنت المحافظة أن الهجوم شنّه مسلحون مجهولون يوم السبت، قرابة الساعة 16:00، قرب قرية أوريما.

وأشار الجيش إلى أنه تم "تحييد" "50 إرهابيًا على الأقل" فى الهجوم المضاد، عدد منهم قتلوا فى غارات جوية.

هذا وشهد يوم الأحد "هجوما آخر استهدف مفرزة كونجوسى العسكرية، وفق المصدر نفسه الذى أفاد عن مقتل "جنديين" و"تحييد نحو 20 إرهابيا".

وقالت محافظة المنطقة الشمالية إن 33 شخصا أصيبوا فى الهجوم الأول "حالتهم مستقرة" ويخضعون حاليا للعلاج.

فى الأثناء، أفاد مصدر أمنى لـ"وكالة فرانس برس" أن المفرزة التى استهدفت فى هجوم السبت كانت مهمتها ضمان "أمن مطار أواهيغويا الذى تم استهدافه".

من جهته، قال أحد السكّان المحليين "إن قتالا عنيفا اندلع ليلة أمس (السبت)" لمدة ساعتين تقريبا".


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