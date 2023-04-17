محافظ القليوبية يُتابع رصف كوبري المصنع الحربي بالمرحلة الثانية من تطوير شارع فريد ندا ببنها

وتابع المحافظ، أعمال رش مادة الـ RC على كوبري المصنع الحربي ووضع الطبقة الرابطة ثم استكمال أعمال الطبقة السطحية النهائية وذلك عند الإنتهاء من تطوير المرحلة بالكامل، موجهاً بتزويد أعمدة الإنارة على جسم الكوبري مع استبدال كشافات إنارة الأعمدة الحالية بأُخرى ليد موفرة للكهرباء، مُشدداً بضرورة إنهاء أعمال رصف الطبقة الرابطة قبل عيد الفطر المُبارك لتيسير الحركة المرورية للخروج والدخول من وإلى المدينة، بالإضافة إلى أنه جاري تركيب بلاط الإنترلوك على الرصيف الجانبي بكوبري المصنع الحربي.

ووجه محافظ القليوبية، بضرورة تسريع وتيرة العمل وتكثيف العمالة والعمل علي مدار الساعة لنهو المنطقة واستكمال باقي أعمال المرحلة، مع مراعاة المواصفات الفنية والرسومات الهندسية للتطوير تجنباً لحدوث أخطاء مُستقبلاً.

كما أكد المحافظ، على رؤساء المراكز والمُدن والأحياء بتكثيف التواجد الميداني لمتابعة خطة الرصف علي مستوى المحافظة مع بذل مزيد من الجهد والتواصل مع الشركات المُنفذة لتقديم التيسيرات اللازمة وتحقيق مُعدلات إنجاز فعلية، كون قطاع الطرق أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة والمساهمة في تسهيل الحركة المرورية والتُجارية بالمحافظة بهدف الإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة لمواطني القليوبية، ويأتي ذلك فى إطار مشروعات التطوير التي تشهدها المحافظة في كافة القطاعات وعلى مستوى جميع المراكز المُدن والأحياء.