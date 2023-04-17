اليوم السابع
Ads
الإثنين، 17 أبريل 2023 04:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ القليوبية: الانتهاء من رصف طريق أبو الغيط بالقناطر الخيرية فى مايو المقبل

الإثنين، 17 أبريل 2023 03:00 م
محافظ القليوبية: الانتهاء من رصف طريق أبو الغيط بالقناطر الخيرية فى مايو المقبل جانب من الجولة
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجرى اليوم، عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية لمتابعة أعمال رصف وتطوير  طريق الحادثة – أبو الغيط، وطريق ترعة الباسوسية بالقناطر الخيرية، للوقوف علي نسب التنفيذ الدقيقة وتسريع منظومة العمل بمدينة القناطر الخيرية، وذلك ضمن جولات المحافظ المكثفة لمتابعة كافة المشروعات القومية والخدمية التي تُنفذ علي أرض الواقع، ومتابعة أعمال التطوير ميدانياً للوقوف على نسب التنفيذ الفعلية، والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المُتبعة ومعايير الجودة المحددة.
 
وبدء "المحافظ"، جولته بمتابعة أعمال رصف وتطوير طريق الحادثة / أبو الغيط القناطر الخيرية، والذي يتم تحت إشراف مديرية الطرق بالقليوبية، ويبلُغ طول الطريق بالكامل إلي 6 كيلو متر ومتوسط عرض الطريق ما بين 16 متر وحتى 18.5 متر، والذى يبدأ من ميدان السلام "كوبرى الحادثة" وحتى نزلة الدائري بباسوس، مُقسم إلي قطاعين القطاع الأول ضمن خطة رد الشئ لأصله، والقطاع الثاني ضمن الخطة الاستثمارية 2022 – 2023، وقد تم الانتهاء من رصف 3 كم بالطبقة الأولى (الرابطة) وجاري التجهيز للطبقة السطحية النهائية، وتم رصف 1 كم بالطبقة السطحية النهائية، ويتبقى 2 كم وجاري الانتهاء منهم، كذلك جاري الانتهاء من تركيب بلاط الإنترلوك على الأرصفة الجانبية.
 
ومن الجدير بالذكر أن طريق أبو الغيط يُعد من الطُرق الرئيسية والحيوية إذ أنه يخدم القادمين من ثلاث محافظات هي القاهرة والمنوفية والجيزة.
 
وقد أصدر "الهجان" تعليماته أثناء جولته بضغط الأعمال والانتهاء من الطريق بالكامل في مدة أقصاها شهر مايو القادم، مشيراً إلى أهمية المتابعة الميدانية لكافة المشروعات بنطاق المحافظة للوصول لأعلى معُدلات الإنجاز ونهو الأعمال في مُدتها المقررة.
 
وفي سياق مُتصل تابع محافظ القليوبية، أعمال تغطية ترعة الباسوسية القناطر الخيرية والتي تتم  تحت إشراف مديرية الطرق، كطريق بديل لقرية "باسوس -القناطر الخيرية"، مما سهل حركة المرور على المواطنين، وقد تم الانتهاء من تغطية الترعة بالكامل بطول 3.1 كيلو متر، وتمت أعمال الرصف بالطبقة السطحية النهائية وفتح الطريق البديل لقرية باسوس القناطر الخيرية.
 
جاءت الجولة بحضور اللواء طارق ماهر رئيس مدينة القناطر الخيرية، والمهندسة حنان جمال مدير عام مديرية الطرق والنقل بالقليوبية.
توسعة الط
توسعة الط

خلال الجولة
خلال الجولة

محلفظ القليوبية خلال الجولة
محلفظ القليوبية خلال الجولة

جانب من أعمال الرصف
جانب من أعمال الرصف

خلال أعمال الرصف
خلال أعمال الرصف

جانب من الجولة
جانب من الجولة

 


اخبار القليوبية

طريق الحادثة – أبو الغيط

طريق ترعة الباسوسية

القناطر الخيرية

محافظ القليوبية

اخبار محافظة القليوبية

محافظة القليوبية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة