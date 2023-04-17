محافظ القليوبية: الانتهاء من رصف طريق أبو الغيط بالقناطر الخيرية فى مايو المقبل

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى اليوم، عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، جولة ميدانية لمتابعة أعمال رصف وتطوير طريق الحادثة – أبو الغيط، وطريق ترعة الباسوسية بالقناطر الخيرية، للوقوف علي نسب التنفيذ الدقيقة وتسريع منظومة العمل بمدينة القناطر الخيرية، وذلك ضمن جولات المحافظ المكثفة لمتابعة كافة المشروعات القومية والخدمية التي تُنفذ علي أرض الواقع، ومتابعة أعمال التطوير ميدانياً للوقوف على نسب التنفيذ الفعلية، والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المُتبعة ومعايير الجودة المحددة.

وبدء "المحافظ"، جولته بمتابعة أعمال رصف وتطوير طريق الحادثة / أبو الغيط القناطر الخيرية، والذي يتم تحت إشراف مديرية الطرق بالقليوبية، ويبلُغ طول الطريق بالكامل إلي 6 كيلو متر ومتوسط عرض الطريق ما بين 16 متر وحتى 18.5 متر، والذى يبدأ من ميدان السلام "كوبرى الحادثة" وحتى نزلة الدائري بباسوس، مُقسم إلي قطاعين القطاع الأول ضمن خطة رد الشئ لأصله، والقطاع الثاني ضمن الخطة الاستثمارية 2022 – 2023، وقد تم الانتهاء من رصف 3 كم بالطبقة الأولى (الرابطة) وجاري التجهيز للطبقة السطحية النهائية، وتم رصف 1 كم بالطبقة السطحية النهائية، ويتبقى 2 كم وجاري الانتهاء منهم، كذلك جاري الانتهاء من تركيب بلاط الإنترلوك على الأرصفة الجانبية.

ومن الجدير بالذكر أن طريق أبو الغيط يُعد من الطُرق الرئيسية والحيوية إذ أنه يخدم القادمين من ثلاث محافظات هي القاهرة والمنوفية والجيزة.

وقد أصدر "الهجان" تعليماته أثناء جولته بضغط الأعمال والانتهاء من الطريق بالكامل في مدة أقصاها شهر مايو القادم، مشيراً إلى أهمية المتابعة الميدانية لكافة المشروعات بنطاق المحافظة للوصول لأعلى معُدلات الإنجاز ونهو الأعمال في مُدتها المقررة.

وفي سياق مُتصل تابع محافظ القليوبية، أعمال تغطية ترعة الباسوسية القناطر الخيرية والتي تتم تحت إشراف مديرية الطرق، كطريق بديل لقرية "باسوس -القناطر الخيرية"، مما سهل حركة المرور على المواطنين، وقد تم الانتهاء من تغطية الترعة بالكامل بطول 3.1 كيلو متر، وتمت أعمال الرصف بالطبقة السطحية النهائية وفتح الطريق البديل لقرية باسوس القناطر الخيرية.

جاءت الجولة بحضور اللواء طارق ماهر رئيس مدينة القناطر الخيرية، والمهندسة حنان جمال مدير عام مديرية الطرق والنقل بالقليوبية.