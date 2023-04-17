متحدث الجيش السوداني لـ"القاهرة الإخبارية": تجدد الاشتباكات العنيفة بالخرطوم

كتب أحمد عرفة

أفاد العميد نبيل عبد الله ، المتحدث باسم الجيش السوداني ، بتجدد المناوشات بين الجيش السوداني وبين الميليشيات في العاصمة الخرطوم، بمحيط القصر الرئاسي ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة.

وأضاف المتحدث باسم الجيش السوداني، لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين، أن المناوشات قلّت حدّتها في المدن السودانية الأخرى، وأن الأحوال تميل إلى الاستقرار، ولا يوجد أي تغيير جوهري في الموقف العملياتي العسكري.

وذكر "عبد الله" أن الأوضاع مستقرة والقوات المسلحة تقوم بدورها والقيادات العسكرية السودانية تشرف على عملياتها، وتوجه قواتها للسيطرة على الأوضاع في المدن السودانية.

وحول البيانات التي تصدرها ميليشيات الدعم السريع، أشار إلى أن هذه البيانات لا نلقي لها بالًا، حتى أنه وردت به بعض التجاوزات التي نترفع عن الرد عنها.

وقال: "نحن قوات مسلحة وجيش وطني لهذا البلد، ونتعامل مع تمرد واضح، وأكدنا منذ اليوم الأول أننا نشعر بالحزن والأسف أن تصل الأمور إلى هذه الدرجة، وحذرنا في بيان في وقت سابق، من التمادي في مثل هذه الحماقات التي قد توصل البلاد إلى هذا المنزلق".

وكشف المتحدث باسم الجيش السوداني، أن القوات المسلحة وجهت دعوة لهذه الميليشيات بأنهم أبناء هذا البلد وأن يستمروا في تقديم الخدمات لبلادهم وهم في صفوف القوات المسلحة ومن خلال المنظومة الأمنية في البلد.