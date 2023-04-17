"لو ما عندكش إجازة النهاردة".. اعرف قانون العمل حافظ على حقك إزاى؟

كتبت آية دعبس

أعلن وزير القوى العاملة حسن شحاتة، أن اليوم الإثنين 17 أبريل 2023، يوم شم النسيم، يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص، في إطار نص قرار رئيس الوزراء رقم 1354 لسنة 2023 على أن يكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد شم النسيم، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

لكن فى حال عدم حصولك على إجازة شم النسيم ، إحدى الإجازات الرسمية للدولة، نص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، على أنه يحق لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.

ونصت المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، يستحق العاملون بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير القوى العاملة.

من ناحيته، وجه حسن شحاتة وزير القوى العاملة رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة ومديري المديريات بالقوى العاملة، كل فى دود اختصاصه، بالعمل على نشر أحكام الكتاب الدورى رقم 13 لسنة 2023 بشأن منح العاملين المحاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد شم النسيم، على مواقع العمل والإنتاج للعمل بمقتضاه، والتنبيه نحو وضع أحكامه موضع التنفيذ.