كيف تكتسب الزوجة الأجنبية للزوج المصرى الجنسية المصرية؟

كتب أحمد حسني

نظم القانون المصري شروط اكتساب الجنسية المصرية للزوجة الأجنبية المتزوجة من مصرى، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية كيف ينظم القانون المصرى منح الجنسية المصرية للزوجة الأجنبية.

ويقول المحامى خالد محمد، إن القانون المصري يمنح للزوجة الغير مصرية المتزوجة من مصري حق اكتساب الجنسية المصرية، مع احتفاظها بجنسيتها الأصلية وتقديم طلب رغبتها في ذلك، وموافقة الزوج علي رغبتها وتقديم المستندات المطلوبة وهى:.

*شهادة الميلاد المصرية للزوج.

*شهادة الميلاد المصرية لوالد الزوج (لإثبات أن الجد مصري الجنسية).

* وثيقة الزواج المصرية .

* فى حالة وجود عقد زواج أجنبى يمكن اتخاذ إجراءات تصادق على الزواج الأجنبى من السفارة المصرية .

*جواز السفر المصري للزوج.

*جواز سفر الزوجة.

*إقرار كتابي موقع من الزوج لرغبته في اكتساب زوجته الجنسية المصرية، وأن الزواج بينهم مستمر .

* 4 صور فوتوغرافية.

* يتم تحديد الرسوم المقدرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة.

وأضاف المحامى بالنقض، أن مدة اكتساب الزوجة للجنسية المصرية سنتين من تقديم الطلب وتحديد الأوراق المطلوبة، وعلي الزوج تقديم إقرار كل ستة شهور يفيد بأن الزواج بينهم ما زال مستمر، وعليه تقوم مصلحة وثائق السفر والهجرة بوزارة الداخلية، بإرسال شهادة الجنسية المصرية للزوجة إلي القنصلية والتي تقوم بدورها بتسليمها لصاحبة الطلب المقدم.