فوز مدرس مساعد بـ"علوم المنصورة" بجائزة الرابطة الأمريكية للجامعيات 2023

كتب أحمد الجعفرى

فازت المدرس المساعد بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة المنصورة سناء السيد بجائزة الرابطة الأمريكية للجامعيات لعام 2023.

سناء السيد هي عضو الفريق العلمي "سلام لاب" الذي يقوده الأستاذ الدكتورهشام سلام مؤسس مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية.

الجدير بالذكر أن الرابطة الأمريكية للجامعيات هي إحدى أعرق المؤسسات الأمريكية الداعمة للمرأة في مجالات العلوم المختلفه منذ نشأتها في عام 1888.

وتمنح الرابطة سنويا عدد محدود من الجوائز لدعم البحث العلمي للطالبات الدوليين في المؤسسات الأمريكية، ويشترط فيها أصالة النقاط البحثية وقدرتها علي إحداث تغيير في فهم العلوم المختلفة.

بعض إنجازات سناء السيد، المدرس المساعد بقسم الجيولوجيا - كلية العلوم جامعة المنصورة والمبتعثة لدرجةٍ الدكتوراة بجامعة ميتشجان الأمريكية:

1- أول بنت مصرية تقود بحث دولي في تخصص الحفريات الفقارية في مصر والشرق الأوسط.

2- تمتلك أكثر 10 أبحاث محكمة ومنشورة في أقوى المجلات العلمية الدولية.

3- شاركت بنحو 30 ملخصا بحثيا في المؤتمرات الدولية والمحلية.

4- تعمل السيد حاليا في تحكيم العديد من المنح لهيئة ناشيونال جيوجرافيك وجمعية الحفريات الفقارية الدولية.

5- شاركت السيد في أكثر من 40 رحلة استكشافية، بحثا عن الحفريات الفقارية في مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

6- تم تكريم سناء السيد من السيد رئيس الجمهورية، في المؤتمر القومي للبحث العلمي وإطلاق طاقات المصريين لعام 2018.

7- حصلت السيد على منحة دراسية من الهيئة الأمريكية العريقة فولبرايت.

8- كما حصلت على منحة دراسية من الحكومة المصرية لدراسة الدكتوراة بالولايات المتحدة الأمريكية.

9- كانت السيد ضمن الفريق الذي اكتشف منصوراصورس، وتم علي غرار هذه الاكتشافات تكريمها من الرئاسة المصرية ووزارة التعليم العالي، والعديد من المنظمات والهيئات المحلية والدولية.

10- وصلت للمرحلة النهائية لمنحة لوريال - التابعة ليونسكو للمرأة في العلوم.

11- كانت ضيف شرف لعدة مؤتمرات دولية تحكي فيها تجربتها، والتحديات اللي واجهتها في بداية مشوارها في هذا التخصص النادر.