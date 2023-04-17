عقوبة مشدد تواجه المتهمين بحيازة هيروين بقيمة 2 مليون و500 ألف جنيه

كتب إيهاب المهندس

في ضربة للخارجين علي القانون نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 30 كيلو هيروين بحوزة شخصين بالإسماعيلية، وتقدر قيمة المضبوطات ب 2 مليون و500 ألف جنيه.

حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر التعديلات تعديل عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات .

ونصت المادة : يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة.