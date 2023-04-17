عقار كرموز المنهار صادر له قرار إزالة بحى غرب الإسكندرية

كشفت الأجهزة التنفيذية بحى غرب الإسكندرية، أن العقار المنهار فى شارع الرسالة المتفرع، من شارع خوفو، مكون من أرضى وثلاثة أدوار علوية، بمنطقة كرموز التابع لحى غرب صادر له قرار إزالة من قبل اللجنة الهندسية للحى.

كانت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، أكدت أنه تم توجيه فريق الإغاثة، وفريق إغاثة جمعية الهلال الأحمر المصرى، وفريق إغاثة مؤسسة التكافل الاجتماعى، إلى مكان انهيار عقار فى كرموز التابع لحى غرب الإسكندرية.

وتبين أن العقار وفقا للإشارة الواردة من محافظة الإسكندرية، مكون من أرضى وثلاثة أدوار علوية وانهيار واجهة منزل مكون من 3 طوابق من شارع الرساله من شارع خوفو كرموز، نطاق حى غرب، وبناء غلى تعليمات الدكتورة ماجدة جلالة مدير المديرية تم تواصل مسئول الإغاثة بالمديرية، ومدير إدارة غرب الاجتماعية، حيث قامت بالتوجه لوحدة الطوبجية، التى توجهت على الفور إلى موقع البلاغ للمعاينة والبحث حيث تبين، أن العقار رقم 4 من شارع حسن غزلان من الرسالة خوفو كرموز مكون من أرضى وثلاثة أدوار علوى، وله قرار إزالة، ويقيم بها شخص واحد وكان خارج العقار وقت الحادث والشقة باسم شقيقته فى الدور الأرضى، وهو مقيم بها منذ شهرين، ويوجد خسائر فى الأرواح أو الممتلكات، وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.