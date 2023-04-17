اليوم السابع
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ضبط 1500 كيلو ملبن وزبيب وعجوة منتهية الصلاحية في طنطا

الإثنين، 17 أبريل 2023 03:51 م
ضبط 1500 كيلو ملبن وزبيب وعجوة منتهية الصلاحية في طنطا حملة تموينية - أرشيفية
الغربية عادل ضرة

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تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، من ضبط 1500 كيلو ملبن وزبيب وعجوة منتهية الصلاحية بطنطا قبل بيعهم بالسوق.
 
كان وكيل وزارة التموين، قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على المحلات والاسواق لإحكام الرقابة التموينية على السلع الغذائية المعروضة.
 
وتشكلت حملة برئاسة وكيل وزارة التموين ضمت ياسر مراد مدير إدارة الرقابة التموينية، محمد الشيخ عضو بإدارة الرقابه التموينية،  وتم ضبط 1500كيلو ملبن وعجوة وزبيب انتهاء اكتوبر ونوفمبر2022، وتحرر محضر بالواقعة.

وكانت شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية حملة تموينية لتكثيف الحملات التموينية على الأسواق لضبط كل من هو مخالف للقوانين التموينية والتعليمات الوزارية، أسفرت عن ضبط 650 صندوق رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمى قبل بيعهم للجمهور فى الأسواق.

وتشكلت حملة برئاسة وكيل وزارة التموين ضمت ناصر العفيفي، ومحمد فضل، ومحمود برغوث المفتشين بإدارة الرقابة التموينية، وتم ضبط 200 صندوق رنجة بمصنع اسماك مدخنه للاشتباه فى عدم الصلاحية وتم تحرير محضر جنح رقم 11220 مركز كفر الزيات. 

وضبط 150 صندوق رنجة بمصنع أسماك مدخنه للاشتباه فى عدم الصلاحية وتم تحرير محضر جنح رقم 8950 مركز طنطا، كما تم ضبط 150 صندوق رنجة بمصنع اسماك مدخنه للاشتباه فى عدم الصلاحية وتم تحرير محضر جنح رقم 8951 مركز طنطا، وضبط 150 صندوق رنجة بمصنع اسماك مدخنه للاشتباه فى الصلاحية وتم تحرير محضر جنح رقم 8952 مركز طنطا.

 

 


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زبيب

ملبن

عجوة

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