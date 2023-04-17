روسيا وبنجلاديش تعتمدان "اليوان" الصيني في اتفاقية بناء محطة للطاقة نووية

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اتفقت روسيا وبنجلاديش على اعتماد "اليوان" الصيني لسداد قرض لبناء محطة "روبور" للطاقة النووية.

وذكرت وزارة المالية البنجالية - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الاثنين، أنه "بموجب الاتفاقية الجديدة ستقوم بنجلاديش بتسوية المدفوعات مع روسيا من خلال أي بنك صيني، وسيستلم المستفيدون الروس المدفوعات باستخدام نظام الدفع الصيني عبر الحدود بين البنوك CIPS، وهو بديل لنظام SWIFT لمدفوعات اليوان".

وقدمت روسيا قرضا لبنجلاديش لبناء محطة "روبور" للطاقة النووية، ويتم تنفيذ المشروع من قبل مقاول برئاسة شركة "روساتوم".

وتقدر قيمة محطة الطاقة النووية بـ 12.65 مليار دولار، يتم تمويل 90% منها بقرض روسي يتم سداده على مدى 28 عاما.

ويتم بناء محطة "روبور" على أساس مشروع روسي AES-2006، ويقع الموقع المختار لبناء المحطة على الضفة الشرقية لنهر بادما على بعد 160 كيلومترا من دكا عاصمة بنجلاديش.

وتم وضع حجر الأساس لبناء المحطة في خريف 2013 والمحطة مؤلفة من وحدتين للطاقة بمفاعلات VVER-1200 بطاقة تصل إلى 1200 ميجاوات لكل منهما.