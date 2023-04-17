حبس المتهمين بقتل سائق وإصابة ميكانيكي في الوراق 4 أيام

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهمين ب قتل سائق وإصابة ميكانيكي في الوراق 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

وكلفت النيابة الطبيب الشرعى بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمان للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة.

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من القبض على المتهمين بقتل سائق تاكسي وإصابة ميكانيكي، وتبين أن خلافات بين القتيل والمتهمين دفعتهم لارتكاب الجريمة وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل سائق تاكسي وإصابة ميكانيكي أعلى الطريق الدائري نتيجة إطلاق النار عليهما في الوراق، وبإجراء التحريات تبين أن 3 أشخاص أطلقوا النار على سائق التاكسي نتيجة خلافات بينهم، مما أسفر عن مقتله، بينما أصيب ميكانيكي كان بصحبته لصيانة سيارته.

تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.