اليوم السابع
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الإثنين، 17 أبريل 2023 07:31 م
أكرم القصاص
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المجلس العسكري بميانمار يعفو عن 3015 سجينا بمناسبة العام البوذى

الإثنين، 17 أبريل 2023 06:00 م
المجلس العسكري بميانمار يعفو عن 3015 سجينا بمناسبة العام البوذى قوات ميانمار
أ ش أ

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أصدر رئيس المجلس العسكري في ميانمار مين أونج هلاينج قرارا بالعفو عن 3015 سجينا بمناسبة العام البوذي الجديد في ميانمار.

وقال الفريق الإعلامي للمجلس العسكري- في بيان نقلته قناة "فرنسا 24" الإخبارية - "إن أولئك الذين يعاودون الإساءة سيقضون ما تبقى من عقوبتهم بعقوبة إضافية".

ولم يذكر البيان ما إذا كان المحتجون المناهضون للمجلس العسكري أو الصحفيون المسجونون أثناء تغطيتهم الانقلاب سيكونون من بين المفرج عنهم.

واعتقل الجيش الآلاف منذ أكثر من عامين بعد حالة من الاضطراب والاشتباكات واسعة النطاق مع مقاتلين مناهضين للمجلس العسكري.

 


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