القوات الروسية تقصف المنطقة المتاخمة لمدينة سومى الأوكرانية ثلاث مرات

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أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية فى مدينة سومى الأوكرانية، أن القوات الروسية قصفت المنطقة المتاخمة لمدينة سومى ثلاث مرات الأحد، وأطلقت 16 قذيفة من قذائف الهاون والمدفعية.



ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن الإدارة العسكرية الإقليمية فى سومى أن القوات الروسية شنت قصفا مدفعيا على بلدة شاليهين، حيث تم تسجيل ثلاثة انفجارات هناك، كما تعرض مجتمع فيليكا بيساريفكا لقصف بقذائف الهاون، حيث ألقت القوات الروسية ستة ألغام، واستخدم الجيش الروسى أيضا المدفعية ذاتية الدفع لضرب مجتمع بيلوبيليا، حيث تم تسجيل سبع إصابات هناك.