وأضاف بوتين - خلال لقاء مع وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، اليوم الاثنين، "لدينا اليوم أولويات واضحة لاستخدام القوات المسلحة، وهذا يتعلق قبل أى شيء بالاتجاه الأوكرانى".

وأوضح الرئيس الروسي أن مهام القوات الروسية تشمل كذلك كل ما يتعلق بحماية شعبنا في (دونباس) وفي المناطق الجديدة الأخرى، التي انضمت إلى روسيا، مؤكدا أن مهمة تطوير أسطول المحيط الهادئ لم يتم إلغاؤها أو إزالتها.

وتابع أن "مهام تطوير الأسطول، بما ذلك أسطول المحيط الهادئ، لم يقم أحد بإلغائها، ولذلك أطلب منكم مواصلة هذا العمل والاهتمام بالتطوير والتحضير لمثل هذا الأمر في الأساطيل الروسية الأخرى".