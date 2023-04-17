اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الدفاع الصينى: الصين وروسيا تربطهما علاقة قوية ليست موجهة ضد دول ثالثة

الإثنين، 17 أبريل 2023 06:00 ص
الدفاع الصينى: الصين وروسيا تربطهما علاقة قوية ليست موجهة ضد دول ثالثة الصين وروسيا
أ ش أ

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أكد عضو مجلس الدولة وزير الدفاع الصينى لى شانج فو، أن الصين وروسيا تربطهما علاقة قويّة تتفوق وتتجاوز طبيعة تحالفات الحرب الباردة، مبينا أنها "ليست موجهة ضد دول ثالثة".


ونقلت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية عن شانغ فو، قوله -خلال محادثاته مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين: "إن الرئيسين الروسى فلاديمير بوتين والصينى شى جين بينغ تربطهما صداقة، والجميع فى الصين يعلم ذلك".


كان المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الروسية (كرملين) دميترى بيسكوف، قد أعلن، فى وقت سابق اليوم الأحد، أن الرئيس الروسى عقد اجتماع عمل مع عضو مجلس الدولة الصينى وزير الدفاع لى شانغ فو، أكد خلاله أن هناك تطوّرا جيدا فى جميع الاتجاهات، بما فى ذلك داخل الإدارات العسكرية.

 

 


الصين

روسيا

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