الجيش الصومالى يشن عملية عسكرية غربي محافظة هيران

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

نفذ الجيش الصومالى وبالتعاون مع المقاومة الشعبية عملية عسكرية لمطاردة فلول مليشيات الخوارج التي تتحصن في المناطق التابعة لمحافظة هيران.

ووفقا لوكالة الأنباء الصومالية سونا، قاد العمليه العسكرية محافظ محافظة هيران علي جيتي عثمان، وقائد الكتبية الخامسة للفرقة السابعة والعشرين للجيش الوطني الصومالى العقيد محمود حسن إبراهيم بكاي،وقائد الفرقة السابعة والعشرين اللواء تواني أحمد محمد ،بالإضافة إلى مسؤولين آخرين.

وتفيد الأنباء الوارده أن الجيش الصومالى والمقاومة الشعبية أقتربوا من مشارف منطقة بوعو على بعد 50 كيلوا متر جنوبي مدينة بلدويني.

وأشار المحافظ جيتي أنه ينبغي على قوات الجيش والمقاومة الشعبية التعاون في تحرير البلاد من العناصر الإرهابية، مضيفا أن العمليات العسكرية مستمرة لحين يتم القضاء على فلول مليشيات الخوارج من كافة أنحاء البلاد.

وفى سياق متصل كان أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش التزام المنظمة الأممية بدعم جهود التنمية في الصومال وتعزيز استقراره، مشيرًا إلى أن الصومال يواجه تحديات عديدة.

وشدد جوتيريش على أهمية التعاون القوي مع الصومال لمواجهة التهديدات، مؤكدًا التزام الأمم المتحدة بدعم الجهود الوطنية والإقليمية لحماية حقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب والتطرف، حسبما أفادت وكالة الأنباء الصومالية.

وأشار إلى أنه من الآن وحتى شهر يونيو المقبل، من المتوقع أن يواجه حوالي 6.5 مليون صومالي مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، كما أن خطر المجاعة يلوح في الأفق، مناشدًا المانحين بقوة للوقوف إلى جانب الصوماليين.