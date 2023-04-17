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الأكثر احتياجا..

الاتحاد الأوروبى وفرنسا وإسبانيا يدعمون الأسر الفلسطينية بـ26 مليون يورو

الإثنين، 17 أبريل 2023 02:22 م
الاتحاد الأوروبى وفرنسا وإسبانيا يدعمون الأسر الفلسطينية بـ26 مليون يورو الاتحاد الأوروبى ـ صورة أرشيفية
كتبت: هناء أبو العز

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قدم الاتحاد الأوروبى وفرنسا وإسبانيا 26.3 مليون يورو لدفع المخصصات الاجتماعية من خلال البرنامج الوطنى للتحويلات النقدية لصالح 106 آلاف و596 أسرة فلسطينية هى الأكثر احتياجا.
 
وقال نائب ممثل الاتحاد الأوروبي ماريا فيلاسكو - وفقا لما نقلته وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية،  "إن الحماية الاجتماعية أولوية وحق أساسي من حقوق الإنسان يجب الحفاظ عليه وحمايته من الحكومات في جميع أنحاء العالم"، مشيرا إلى أن نظام الحماية الاجتماعية الخاص الذي يتضمن برنامج التحويلات النقدية لدعم الأشد فقرا والأكثر ضعفا، يواجه حاليا تحديات غير مسبوقة بسبب الأزمة المالية المزمنة للسلطة الفلسطينية.
 
وأضاف أن هذه المساهمة، التي تشترك في تمويلها إسبانيا وفرنسا، تؤكد مرة أخرى التزامنا الأوروبي المشترك تجاه الشعب الفلسطيني، بينما لا نزال ندعو إلى صرف المخصصات الاجتماعية بشكل دوري ومستمر من خلال هذا البرنامج.
 
ومن جهته، قال رئيس التعاون الفرنسي جيوم روبرت "ستتلقى العديد من الأسر الفلسطينية الفقيرة والضعيفة الدعم الذي تشتد الحاجة إليه من وزارة التنمية الاجتماعية، مشيرا الي أن هذا الدعم أساسي للمساعدة في الحد من الفقر والتخفيف من الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في فلسطين".
 
وبدوره، قال رئيس التعاون الإسباني فينتورا رودريجيز جارسيا: يتركز دعمنا هذا العام على الوفاء بالاحتياجات العاجلة للأسر الأكثر ضعفا، التي حددتها وزارة التنمية الاجتماعية لتلقي المساعدة الاجتماعية".
 
 

الاتحاد الاوروبي

فلسطين

مساعدات انسانية

فرنسا

اسبانيا



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