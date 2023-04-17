اليوم السابع
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اكتشاف بقايا "حمام إنكا" فى بيرو.. عمره 500 عاما

الإثنين، 17 أبريل 2023 11:10 ص
اكتشاف بقايا "حمام إنكا" فى بيرو.. عمره 500 عاما بقايا حمام الانكا
فاطمة شوقى

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اكتشف علماء الآثار في بيرو بقايا حمام إنكا عمره 500 عام، وبحسب شبكة سى إن إن على نسختها الإسبانية، فإن الهيكل ينتمي إلى قبق نيان، وهى  شبكة طرق يبلغ طولها 23 ألف كيلومتر وتمتد عبر الأرجنتين وبوليفيا وتشيلي وكولومبيا والإكوادور وبيرو.

ولم تكن هذا فقط الذى تم اكتشافه فى بيرو والذى يعود إلى الإنكا ولكن منذ عامين اكتشف علماء الآثار أدلة على أن شعب الإنكا في بيرو دفن اللاما الثمينة على قيد الحياة لإرضاء الآلهة والسكان المحليين.

وكانت اللاما ثمينة جدا بالنسبة لشعب الإنكا، حيث وفرت الطعام والمواد للملابس. ولكن اكتشافا حديثا وجد أن الإنكا كانوا يضحون باللاما لإرضاء آلهتهم.

وبالفعل، عُرف أن الحضارة القديمة لأمريكا الجنوبية ضحت بالبشر واللاما، ولكن المزيد من الضوء يُلقى على ممارساتهم الشعائرية.

وتعتبر حضارة الانكا هي إمبراطورية قديمة، حيث قام شعب الانكا ببنائها فى أمريكا الجنوبية، وقد كانت من أكبر الإمبراطوريات فى تلك المنطقة فى العصر قبل الكولومبي، وشملت هذه الحضارة بوليفيا وبيرو واكوادور وجزء من تشيلي والأرجنتين، و وعرفت عاصمتهم كسكو أو مدينة الشمس المقدسة كما أطلقوا عليها، بمعابدها وقصورها العالية، والتي وصل ارتفاعها إلى 11 ألف قدم فوق سطح البحر فى جبال الإنديز. وتعني كلمة انكا المالك أو الابن الأوحد للشمس.

وعرفت اللغة الرسمية لحضارة الانكا باسم رونا سيمي، وهى لم تكتب قط، بل تم توارثها شفاهية،  واستمرت حضارة الانكا حوالي 100 عام، وبعد الرخاء انقسمت الإمبراطورية إلى قسمين، فانتهز الأسبان الفرصة وقاموا بغزوهم ودمروا الإمبراطورية.

 

 


بيرو

الانكا

شعوب الانكا

اللاما



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