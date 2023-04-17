اليوم السابع
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اعرف إجراءات كهرباء شمال القاهرة لضمان استمرار التيار بلا انقطاع فى العيد

الإثنين، 17 أبريل 2023 09:36 م
اعرف إجراءات كهرباء شمال القاهرة لضمان استمرار التيار بلا انقطاع فى العيد وزارة الكهرباء والطاقة
كتبت رحمة رمضان

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يرصد اليوم السابع لقرائه، أهم الإجراءات التى تتخذها شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، التى تضم أحياء شبرا، الساحل، روض الفرج، الزيتون، الشرابية، حدائق القبة، الزاوية الحمراء، مصر الجديدة، النزهة، شرق مدينة نصر، غرب مدينة نصر، عين شمس، السلام، الوايلى، باب الشعرية، مدينة العبور، مدينة القاهرة الجديدة وجزء من محافظة القليوبية "شرق شبرا الخيمة، غرب شبرا الخيمة، الخانكة، مدينة القناطر الخيرية"، للقضاء على الفقد الناتج عن سرقات التيار الكهربائي، وهى كالاتى:

 

1- تكثيف أعمال الضبطية القضائية فى المناطق الأكثر فقداً بالتنسيق مع شرطة الكهرباء.

2- الإستمرار فى المسح الدورى للأنشطة المختلفة لخفض نسب المغلق.

3- متابعة تقييم أعمال الكشف من خلال شركة ( شعاع) لزيادة نسبة المقروء من العدادات.

4- العمل على مراجعة العدادات مسبوقة الدفع من خلال ( كروت تجميع القراءات).

5- إستمرار المرور المكثف على العدادات مسبوقة الدفع خاصة التى لم تشحن بشكل دورى لأكثر من 3 شهور بالإضافة إلى العدادات

       ذات الشحن المتدنى والشحن الثابت.

6تكثيف أعمال لجان التفتيش الفني التجارى و المتابعات المالية و التجارية بالشركة .

7العمل على سرعة تركيب العدادات للمقايسات المسددة القيمة وتغيير العدادات المعطلة.

8- العمل على سرعة الإنتهاء من تركيب العدادات الكودية والقضاء على قوائم الإنتظار .

9- تكثيف أعمال المرور على العدادات لمراجعة ثابت العداد وإعادة معايرته لدى كبار المشتركين .


الكهرباء

سرقات التيار الكهربائي

الفقد بالشبكة

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

اليوم السابع بلس



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