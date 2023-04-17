إقبال كبير من السيدات على الملتقى الفكرى للواعظات بمسجد الفولى فى المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

يشهد الملتقى الفكرى للواعظات بمسجد الفولي، التابع لإدارة أوقاف المنيا الجديدة، إقبالا جماهيريا من السيدات والأطفال خلال شهر رمضان

وتبدأ فعاليات الملتقى بعد صلاة الظهر، بمشاركة واعظات المنيا، وفق التعليمات الواردة من وزارة الأوقاف، بكلمة الواعظة، يعقبها تقديم فقرات المواهب من الأطفال ورواد المسجد في قراءة القرآن الكريم، وفقرات مواهب الشعر والإنشاد الديني في حب الرسول صلى الله عليه وسلم، وتوزيع الهدايا والجوائز علي الحاضرين تشجيعا لهم وتحفيز للحضور والمشاركة في الفعاليات بحضور إمام المسجد الشيخ رائد يحيي والواعظة زينب السعيد بإشراف وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا.

وقالت زينب السعيد واعظة بالمنيا: تصدينا للعديد من القضايا وكان أبرزها القضايا المجتمعية، مثل الطلاق والخلافات الاسرية وبر الوالدين، وصلة الارحام فى الاسر.

وأوضحت السعيد أن تلك القضايا كانت أبرزها على مدار الشهر كاملا، هذا إلى جانب تواجد 30 واعظة على مدار الشهر الكريم، يقدمن موضوعات هامة للأسرة كل يوم موضوع جديد حسب ما ورد من الوزارة، كان أبرزها غزوة بدر وفتح مكة، وليلة القدر وفضل العشر الأواخر من رمضان.