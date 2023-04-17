إزالة 6 مقابر مخالفة خلال حملة مكبرة بالشرقية

ترأس علي الصناديلي رئيس مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، حملة مكبرة لإزالة بناء مخالف على أرض زراعية، لعدد 6 مقابر ناحية طلعة كوبري عبد العزيز الوحدة المحلية ببني عامر.

كما واصلت الوحدات المحلية أعمالها، حيث تنوعت الأعمال، وفى نطاق الوحدة المحلية بشوبك بسطة، تم رفع مخلفات القمامة والمخلفات والتراكمات والسافوحة من أمام قرية شوبك بسطة وقرية الطاهرة ودوران أبو الأخضر، ودوران الزارعه من الطريق العام الزقازيق ابوحماد من الاتجاهين. وفى وحدة العصلوجى تم نظافه الكوبرى العلوى ونظافه الفتحات الموجوده بسور السكه الحديد ونظافه الطريق وازاله السفوحه الناتجه من الامطار.

ومن جهه اخرى قامت الوحدة المحلية بالنخاس بالتنسيق مع مكتب تموين النخاس بالمرور والمتابعة على السوق والمحلات التجارية والغذائية ومنافذ بيع السلع الأساسية والاستهلاكية للمواطنين وذلك للتأكد من توافر كافة السلع الأساسية والاستهلاكية للمواطنين بأسعار مناسبة وعدم استغلال التجار ومتابعة المتعهد مستأجر سوق قرية النخاس والعمل على حل المشاكل التي تواجه منظومة العمل .