إزالة 14 حالة تعد بالبناء المخالف فى مركزى المنيا والعدوة

المنيا - حسن عبد الغفار

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها في تكثيف حملات الإزالة ورصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وكافة حالات البناء العشوائي المخالف وغير المرخص، وذلك لرصد كافة حالات التعدي على الأراضي داخل نطاق المحافظة والتعامل معها بكل حسم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.



من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملة مكبرة لإزالة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على أملاك الري والصرف والأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، حيث تم رصد وتنفيذ إزالة فورية لـ 12 حالة تعدى بالبناء المخالف على أرض زراعية بقرى "بنى محمد سلطان - تله - طوخ الخيل"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .



كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة، حالتى تعدى فى المهد على أراضى أملاك دولة بقريه زاويه برمشا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.