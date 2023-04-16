12 مجمعا زراعيا داخل قرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة ببنى سويف

تشهد قرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة ببنى سويف تنفيذ العديد من المشروعات داخل قرى مركزى ببا وناصر التى تشهد تنفيذ المرحلة إلاولى من المبادرة.

وشهدت قرى مركزى ببا وناصر تنفيذ 12 مجمعا زراعيا داخل القرى الأم الرئيسية بالمركزين بالإضافة إلى المجمعات الخدمية.

ويشمل المجمع الزراعى إنشاء جمعية زراعية ووحدة بيطرية وإرشاد زراعى، وذلك لتقديم الخدمات الزراعية للمزارعين بالقرية وتوابعها.

وفى سياق متصل تشهد 12 قرية بمركزى ببا وناصر تنفيذ 12 مجمعا خدميا بها ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة والتى ستقدم العديد من الخدمات الجماهيرية والمعاملات الحكومية المتنوعة بطريقة حديثة ومميكنة بداخل مبنى المجمع ومنها مركز تكنولوجى لخدمة المواطنين، مكتب بريد، وحدة للتضامن الاجتماعى، مكتب تموين، شهر عقارى وذلك بهدف توفير الوقت والجهد والتيسير على المواطنين.