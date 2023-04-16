وكيل نيابة وعمدة وريس مركب.. سيدات نجحن فى مهن رجالى بدراما رمضان (إنفوجراف)

استطاعت الدراما المصرية برمضان 2023، أن تبرز النساء اللائى نجحن في العمل بالعديد من المهن التي كانت حكرًا على الرجال، والتي نستعرضها في هذا التقرير.

وكيل نيابة إدارية

تدور أحداث مسلسل "جميلة" والذى من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وبطولة ريهام حجاج، التي تجسد شخصية "جميلة" خريجة كلية الحقوق والتي تعمل فى النيابة الإدارية، ومن خلال مهنتها تعمل على تحقيق العدل، كما تواجه صراعات كبيرة فى حياتها، وتحرص على محاربة الفساد من واقع عملها .

عمدة بقرية

تدور أحداث مسلسل "حضرة العمدة" حول "صفية" والتى تجسدها النجمة روبي، والتي تفوز بمنصب العمدة، بإحدى قرى تحمل اسم "تل شبورة" وهى قرية رمزية، وتواجه خلال عملها انقسام القرية بين مؤيد ومعارض لتولي سيدة شابة فى أوائل الأربعينات منصبًا كان حكرًا على الرجال، وخلال أحداث المسلسل تواجه قضايا اجتماعية واقعية كثيرة أبرزها ختان الإناث.

ريسة على مركب

ومسلسل "تحت الوصاية" تدور قصته حول حول حنان "منى زكي" وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر يبلغ من العمر 9 سنوات، وتضطر "حنان" للعمل بمهنة الصيد بعد وفاة زوجها "عادل" حيث تنتقل إلى دمياط، وتتخلي عن أنوثتها، وتعمل رئيس مركب، وسط الرجال.