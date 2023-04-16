اليوم السابع
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وزير الرى يجرى اتصالاً ببعثة الرى المصرى فى السودان

الأحد، 16 أبريل 2023 04:14 م
وزير الرى يجرى اتصالاً ببعثة الرى المصرى فى السودان الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري
كتبت أسماء نصار

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أجرى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اتصال هاتفي ببعثة الرى المصرى بالسودان للاطمئنان على أحوال العاملين بالبعثة خاصة في المناطق التي شهدت توترات في دولة السودان الشقيقة.
 
وأكد سويلم أنه يتابع على مدار الساعة أوضاع أفراد البعثة بالسودان ، ويتم التنسيق مع الوزارات المعنية لتوفير كافة أوجه الرعاية اللازمة للبعثة وللعاملين فيها .
 
كما أكد سويلم على ضرورة الإلتزام التام بالتنسيق مع السفارة المصرية بالسودان فيما يخص سلامة أعضاء البعثة وتوفير المؤن الأساسية وضرورة توخى أقصى درجات الحذر والحيطة والسلامة والإبتعاد عن مناطق التوترات لحين إستقرار الأوضاع في أقرب وقت .
 

السودان

بعثة الرى فى السودان

دولة السودان

وزير الرى



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