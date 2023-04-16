موسم الخير فى أسوان.. 7 صوامع قمح تستقبل 191 ألف طن (صور)

أسوان - صلاح المسن

تحرص الدولة المصرية على إنجاح موسم توريد القمح، واستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلى، وزيادة المساحة المنزرعة بمحصول القمح، وإقامة صوامع الغلال للحفاظ على كميات الأقماح وتقليل الهدر والفاقد.

والدولة المصرية لديها رؤية واستراتيجية بشأن محصول القمح، من خلال التوسع فى زراعته، واستنباط سلالات بذور عالية الإنتاجية، وتعزيز الاستفادة من الموارد المائية لتوفير الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحصول، كما شرعت الدولة المصرية إلى تنويع مصادر الاستيراد نظرا للظروف العالمية، وهي سياسة جديدة لم تكن موجودة سابقا، بهدف تحقيق الأمن الغذائي المصرى.

وفي محافظة أسوان، بدأت مطاحن وصوامع أسوان، في استقبال كافة الشحنات والكميات التي سيتم توريدها من القمح المحلى، وتم إتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات التى تضمن الحفاظ على سلامة القمح وجودته أثناء فترة التخزين بالصوامع والشوّن لحين صرفه إلى المطاحن.

وتتابع لجان الإستلام مراحل وآلية تخزين كميات القمح الموردة بداية من مرحلة الوزن وحتى مرحلة التخزين، ثم إنتاج الدقيق لتلبية إحتياجات المخابز والمواطنين،و الإطمئنان على مستوى جودة الدقيق المنتج طبقاً للمواصفات المقررة من خلال بيان عملى لقياس الجودة والنقاوة .

كما يتم تقديم كافة التسهيلات وأوجه الدعم للمزارعين والشركات، من أجل الوصول إلى المستهدف توريده هذا العام، على مستوى المحافظة، بإجمالى191 ألف طن بالصوامع والشون والبناكر والهناجر،و بتكثيف حملات التوعية للمزارعيين لإبلاغهم بالتعليمات والإجراءات الواجب إتباعها وذلك من خلال الوحدات الزراعية والإرشادية، وهو الذى يتوازى مع ضرورة المرور الميدانى للجنة المشتركة لمتابعة إلتزام المزارعيين بتسليم كافة كميات القمح، وبدرجة نقاوة عالية، مع إلتزام جهات التسويق بالسداد الفورى للمزارعين موردى الكميات المحددة بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام، على أن يحرم كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة من صرف الأسمدة المدعمة له، كما يحرم من أى دعم يقدم من البنك الزراعى المصرى.

وتم وضع خطة لعمل اللجان المشتركة من مديريات الزراعة والتموين والجهات المختصة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين، والتيسير عليهم أثناء عملية التوريد ، وتحفيزهم وتشجيعهم ، وخاصة بعد قرار رئيس الجمهورية بزيادة سعر توريد إردب القمح لتحقيق المستهدف بنهاية موسم الحصاد، بأن جميع الصوامع والشون والبناكر والهناجر جاهزة لإستلام القمح سواء التابعة لشركة مطاحن مصر العليا أو الشركة القابضة للصوامع منها صومعة مطحن أسوان بطاقة 6 آلاف طن، بجانب 5 ألاف طن بشونة مطحن كوم أمبو ، بالإضافة إلى صومعة الراجحى بتوشكى بطاقة 30 ألف طن، وصومعة مطاحن إدفو بطاقة 35 ألف طن، علاوة على صومعة مطاحن المفالسة بطاقة 60 ألف طن ، وهنجر المفالسة بطاقة 30 ألف طن ، وبنكر إدفو بطاقة 25 ألف طن ، وذلك فى ظل زيادة المساحات المنزرعة إلى 203 ألف و 820 فدان تقريباً.

من جهته كان أكد خالد أبو القاسم، مدير عام التموين بمحافظة أسوان، أن إجمالى المستهدف توريده من محصول القمح فى محافظة أسوان هذا العام، متوقع يصل لنحو 191 ألف طن بالصوامع والشون والبناكر والهناجر على نطاق المحافظة.

وأضاف خالد أبو القاسم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن صومعة الراجحى بتوشكى تعمل على مدار الـ24 ساعة دون توقف طوال موسم التوريد، نظراً للإقبال الشديد عليها فى توريد القمح من مزارع توشكى، ولذا تم تحديد لجنتى تسليم لاستيعاب الكميات، وتصل طاقتها إلى 30 ألف طن، معلقاً: "اضطرنا الموسم الماضى لتفريغ الصومعة بعد امتلائها لإعادة تعبئتها مرة أخرى".

وأوضح مدير عام التموين، أن إجمالى ما تم توريده وصل لـ3 آلاف و116 طناً و640 كيلو من القمح، ولا تزال عملية التوريد تتم فى كافة الصوامع والشون على نطاق المحافظة، بعد التأكد من جاهزيتها لاستقبال القمح فى موسم الحصاد والتوريد.

وأشار "أبو القاسم"، إلى أنه تم وضع خطة لعمل اللجان المشتركة من مديريات الزراعة والتموين والجهات المختصة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين، والتيسير عليهم أثناء عملية التوريد، وتحفيزهم وتشجيعهم، وخاصة بعد قرار رئيس الجمهورية بزيادة سعر توريد إردب القمح لتحقيق المستهدف بنهاية موسم الحصاد.

وتابع أن جميع الصوامع والشون والبناكر والهناجر جاهزة لاستلام القمح سواء التابعة لشركة مطاحن مصر العليا أو الشركة القابضة للصوامع منها صومعة مطحن أسوان بطاقة 6 آلاف طن، بجانب 5 آلاف طن بشونة مطحن كوم أمبو، بالإضافة إلى صومعة الراجحى بتوشكى بطاقة 30 ألف طن، وصومعة مطاحن إدفو بطاقة 35 ألف طن، علاوة على صومعة مطاحن المفالسة بطاقة 60 ألف طن، وهنجر المفالسة بطاقة 30 ألف طن، وبنكر إدفو بطاقة 25 ألف طن، وذلك فى ظل زيادة المساحات المنزرعة إلى 203 ألف و 820 فدان تقريباً.

في نفس السياق كان مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين (موسم 2023)، ليصل سعر الأردب إلى 1500 جنيه نقاوة 23.5 قيراط، وذلك بعد التنسيق بين الوزارات المعنية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن هذا القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمراجعة سعر توريد القمح للفلاحين للموسم الزراعي الحالي، مشيرا إلى أن هذا القرار يسهم في دعم المزارع المصري، وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، كما يسهم القرار في تخفيض الفاتورة الاستيرادية.











































