ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية عن المسؤول بالشرطة فهد خوسو قوله إن الضباط لقوا مصرعهم أثناء عودتهم إلى مسقط رأسهم لقضاء اجازة عيد الفطر المبارك حيث اصطدمت المركبة التي كانوا يستقلونها بشاحنة على طريق سريع في منطقة "خوزدار"مساء أمس، مضيفا أن الضباط كانوا قد أنهوا دورة تدريبية فى جامعة تدريب الشرطة.



وفي حادث منفصل، أعلن الجيش الباكستانى أن تبادلا لإطلاق النار وقع بين القوات الأمنية ومسلحين أثناء مداهمة على مخبأ في "جنوب وزيرستان" بإقليم "خيبر بختونخوا" في شمال غرب البلاد أدى إلى مقتل جنديين اثنين و8 مسلحين.. وأفاد الجيش بأنه تم مصادرة أسلحة وذخائر من المسلحين القتلى.