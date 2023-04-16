مصرع عاملان وإصابة آخر والبحث عن ثلاثة إثر انهيار بيارة عليهم فى حلوان

كتب: عبد الرحمن سيد

انهارت بيارة صرف صحى على 6 عمال بمنطقة العزبة القبلية بمنطقة حلوان، ونتج عنها وفاة شخصان وتم استخراج عامل ونقل الى المستشفى لتلقي العلاج، فيما يتم البحث عن 3 عمال آخرين ويتواجد رجال الحماية المدنية لاستكمال عمليات استخراجهم، فيما يقوم رجال المباحث بالاستماع لأقوال شهود العيان حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الاهالى بانهيار بيارة علي عدد من العمال فى منطقة حلوان، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

وتبين أنه أثناء قيام عمال بإصلاح ماسورة صرف صحي انهارت عليهم، ويكافح رجال الإنقاذ لإنتشالهم وسط صعوبة بالغة، وجاري عمل التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة.