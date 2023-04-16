محافظ القليوبية يقدم التهانى للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد..صور

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأحد، جولة لتقديم التهاني للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، ورافقه خلال الجولة الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها ، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، والمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة المياه والصرف الصحي، والدكتور محمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة، وسماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم، وخالد عبد العليم مدير مديرية التضامن الاجتماعي، والشيخ ممدوح عبد الجواد مدير المنطقة الأزهرية، ومحمد مرعي رئيس مدينة بنها، وخالد العرفي رئيس مدينة شبين القناطر، مجدى نجاح رئيس مدينة الخانكة، والمهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء محمد الصحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة، واللواء أحمد أنور رئيس حي شرق شبرا الخيمة، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية وممثلي الأوقاف والأزهر.

وبدأت الجولة، بتقديم التهنئة لنيافة المطران مكسيموس أسقف بنها وقويسنا بمطرانية بنها، تبعها تقديم التهنئة للقس إيميل أنور راعى الكنيسة الإنجيلية ببنها، حيث قدم الهجان التهنئة أيضا لنيافة الأنبا نوفير أسقف شبين القناطر وتوابعها، واختتم المحافظ الجولة بتقديم التهنئة لنيافة المطران مرقص أسقف شبرا الخيمة بمطرانية شبرا الخيمة.

وأكد محافظ القليوبية، خلال لقائه عمق مشاعر الأخوة والتسامح والمحبة التي تربط بين أبناء الشعب المصري من مسلمين وأقباط، متمنيًا أن تكون الأعياد فرصة جديدة لنشر الحب والسلام وتأكيدًا لصلات الترابط والأخوة بين المصريين والشعوب جميعًا، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام على شعب مصر الحبيب مسلمين وأقباط بالمزيد من الإخاء والمحبة والترابط، وأن يحفظ لمصرنا العزيزة الأمن والاستقرار والسلام والمحبة دائمًا وأبدًا.

وتمنى المحافظ، أن تكون أيام العيد أيام خيرًا ونماءً على المصريين جميعًا، وأن تواصل مصر بسواعد شعبها مسلمين وأقباط ثورة التنمية والتعمير والازدهار، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف، أن هذا الوطن الغالي يحتاج إلى تكاتف جميع أبنائه في سبيل تحقيق التنمية الشاملة والوقوف خلف القيادة السياسية للعبور بمصر الي بر الأمان، متمنيًا المزيد من المحبة والرخاء والسلام للشعب المصري، وأن يحفظ مصرنا العزيزة من كل مكروه وسوء.

وأعرب رجال الكنيسة عن خالص شكرهم وتقديرهم لمحافظ القليوبية والوفد المرافق له على تهنئتهم ومشاركتهم الاحتفال بعيد القيامة المجيد، كما أثنوا على المجهودات المبذولة للنهوض بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة، مؤكدين أن الوحدة الوطنية وروح المحبة والتعاون والترابط التي تجمع أبناء الوطن ستظل الصخرة التي تتحطم عليها كل المؤامرات لتظل مصر واحة للأمن والأمان، ومن حسن الطالع أن تجتمع عدة مناسبات دينية في أيام متتالية وهي شهر رمضان المبارك وليلة القدر وعيد القيامة المجيد وعيد الفطر المبارك.