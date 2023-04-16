غلق مغسلة لتعدي صاحبها على كوبرى المحمودية بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بغلق مغسلة سجاد بمنطقة محرم بك، نظرا لتعدى صاحبها على حرم الطريق العام وكوبرى مشاة بمحور المحمودية.

جاء ذلك بعد لحظات من تداول رواد السوشيال ميديا صورة يظهر فيها قيام المواطنين بتعليق سجاد على كوبرى علوى بطريق المحمودية، حيث كلف المحافظ الجهات المختصة بالتحفظ على السجاد وضبط من قام بذلك واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وعلى الفور قامت الجهات المختصة، بضبط صاحب مغسلة سجاد بشارع الكمال محرم بك وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء وجميع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين.

وفى هذا الصدد؛ شنت وحدة التدخل السريع بالمحافظة تحت إشراف اللواء عمرو عبد المنعم وبالتنسيق مع حى وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات شملت شوارع: محرم بك، الرصافه، الاسكندرانى، الابعاديه، المحور، قنال السويس، الخازن، بنى اميه، ابن زيتون، النبى دانيال، السلطان حسين، سلامة حجازى، إسماعيل مهنا، محمود حسين فهمى، أمام مستشفى احمد ماهر،مسجد العطارين،مسجد الحضرى، عبد القادر الغريانى، جرين، منشا، والمنزلاوى وأسفرت الحملة عن ضبط 300 حالة إشغال متنوع و90 حاجز حديدى.

ونفذ حى المنتزه ثان برئاسة الدكتورة رباب مدنى حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات استهدفت شوارع 30 عرامة، 30 أبو خروف، 30 المعهد الدينى، الصفا والمروة وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 108 حالات إشغال متنوع.

وأكد محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تواصل حملاتها على مستوى الأحياء لإزالة كافة الإشغالات مع المتابعة المستمرة لعدم عودة الإشغالات مرة أخرى.