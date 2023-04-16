طرح عملية هدم مبني المرور القديم في المحلة بالغربية في مزايدة علنية.. الثلاثاء

الغربية محمد طارق

أعلنت محافظة الغربية عن طرح عملية هدم مبنى المرور القديم بالمحلة الكبرى فى محافظة الغربية، فى مزايدة علنية طبقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، وذلك فى جلسة الثلاثاء الموافق 18-4-2023 فى تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بقاعة المجلس الشعبى المحلى بشارع المتحف بطنطا.

وأوضحت المحافظة، أن تأمين دخول المزاد 10000 جنيه و ثمن كراسة الشروط 299 جنيه غير شاملة ضريبة القيمة المضافة و تطلب كراسة الشروط من ديوان عام محافظة الغربية - المخزون السلعى و باقى الاشتراطات طبقا لكراسة الشروط.