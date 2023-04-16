صور تذكارية يلتقطها السياح بأسوان وأعمال التطوير أعادت الحياة لعاصمة الجنوب

أسوان - صلاح المسن

تزخر مدينة أسوان بالسياح، الذين يحرصون على توثيق زياراتهم بالصور الجميلة، بمجرد وصول المجموعات السياحية الي المدينة، يبدأون في التقاط الصور التذكارية، خاصة بشارع كورنيش النيل القديم في أكثر من مكان، وبالتحديد أمام مقبرة الأغاخان ناحية الكورنيش.

وتشهد مدينة أسوان، حالة من الانتعاش الكبيرة فى الحركة السياحية حيث تصل لمدينة أسوان، رحلات سياحية، من جنسيات عديدة من أنحاء العالم.

وضمن الأنشطة والرحلات التى تنظم خلال إجازة السائح رحلة جولة البلد، التى يقوم السائح خلالها بتفقد شارع السوق السياحي والشوارع المتفرعة منه وشارع كورنيش النيل، والتعرف علي محلات الصناعات التقليدية والتعرف علي المخزون الثقافي والحضاري بمدينة أسوان، علاوة علي زيارةمعالم مدينة أسوان ، للتعرف على ثقافة المدينة وثقافة أهلها، حيث تبدأ الرحلة بالمنظر البانورامى لمدينة أسوان خاصة منطقة الكورنيش القديم.

كما يحظي السياح بمجرد وصولهم لأسوان ببرامج سياحية مميزة، تضمن استقبال الفوج بالمرسى السياحي للقادمين عبر الفنادق العائمة، وتنظيم جولة حرة بالممشى السياحي لكورنيش النيل، للاستمتاع بمنظر وروعة النيل، بجانب توزيع بعض المطويات والكتيبات عليهم للتعريف بأهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة، علاوة علي حفاوة الاستقبال وتوفير كافة التسهيلات والتأمين.

وكانت قد أعادت أعمال التطوير التي تشهدها مدينة أسوان الحياة لمدينة أسوان كمقصد سياحي هام، كما تسعى الدولة لتنشيط السياحة وزيادة أعداد السياح وتنشيط السياحة الداخلية.

كانت شهدت معابد أبو سمبل إقبال كثيف من زوار العالم، حيث سجلت معابد أبوسمبل جنوب أسوان، تدفقات سياحية كبرى من مختلف الجنسيات الدولية حول عالم، بعد زيارة نحو 16 ألف سائحا أجنبيا وصلوا إلى المدينة السياحية الجنوبية جوا وبرا ونهرا، خلال 3 أيام فقط.

وعلى مدار الثلاث أيام الماضية سجل المعبد زيارة نحو 8900 سائحا من مختلف الجنسيات الأجنبية، وصلوا إلى مدينة أبوسمبل، عبر 4 رحلات طيران و3 بواخر نيلية ونحو 370 مركبة "باص وكوستر وملاكى"، إضافة على 4200 سائحا، وفى اليوم الأخير سجل المعبد زيارة نحو 3100 سائحا، بإجمالى 16 ألف و200 سائحا دوليا من مختلف الجنسيات الأجنبية.

وقدم العاملون فى المنطقة الأثرية بأبوسمبل، الخدمات والتسهيلات المطلوبة لاستقبال السائحين وتسهيل دخولهم للمعبد والاستمتاع بجولة سياحية داخل معابد مصر القديمة والاستماع لشرح حول عظمة القدماء المصريون فى التشييد والحضارة وهندسة الفلك فى تجسيد واحدة من أندر الظواهر الفلكية حول العالم وهى ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد أبوسمبل.











