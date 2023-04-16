خيط الجريمة.. تقرير المستشفى يكشف كذب رواية الزوج المتهم بقتل زوجته فى أكتوبر

كتب ــ سليم على

يقدم "اليوم السابع" سلسلة حلقات " خيط الجريمة "، يسرد فيها قصصا تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء على فك طلاسم الجريمة، والوصول إلى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة، تلك القصص ليست دربا من الخيال، وإنما هى قصص حقيقة على أرض الواقع، بذل رجال الأمن جهودا مكثفة فيها حتى وصلوا إلى "خيط الجريمة".

قاد تقرير المستشفى الخاص بجثة ممرضة احضرها زوجها غارقة في دمائها إلى طوارئ المستشفى، فريق النيابة لكشف كذب رواية الزوج الذى أقدم على قتل زوجته مستخدما سكين المطبخ بعد 6 شهور فقط من الزواج في أكتوبر.

تفاصيل الواقعة بدأت بنشوب خلاف زوجى بين المجنى عليها والمتهم بعد مرور 6 أشهر فقط على زواجهما، حيث تطور الأمر الى اشتباك بالأيدى جعل الزوج يتوجه إلى المطبح وحمل سكينا حادا ووجه لها طعنات حتى سقطت مغشية على الأرض، وتوجه بها إلى طوارئ المستشفى وأخبرهم بأنها سقطت أثناء وقوفها في المطبخ.

وخلال تحقيقات النيابة ومواجهة الزوج بتقرير المستشفى بوجود طعنات نافذة بجسد زوجته المجنى عليها، اعترف بحدوث مشادة كلامية بينه وبين زوجته، نتيجة خلافات زوجية، مما دفعه أن استل سكينًا من المطبخ، وطعنها طعنة نافذة، فسقطت على الأرض غارقة في دمائها، وأمرت نيابة أكتوبر، بحبس المتهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت له تهمة القتل.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها بحدائق أكتوبر فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت التحريات، أن زوج السيدة اعتدى عليها بسبب خلافات أسرية بينهما، مما أسفر عن مقتلها.