حمدوك يدعو إلى الوقف الفورى للقتال.. ويؤكد: هذه حرب المنتصر فيها خاسر

كتب عبد الوهاب الجندى

قال رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، إن "هذه حرب المنتصر فيها خاسر، والوضع الإنساني كارثي ولا خيار أمام الشعب السوداني إلا خيار السلام".

وأضاف في مؤتمر صحفي له: نطالب وقف فوري لإطلاق النار والوصول لتفاهمات سريعة، داعيا إلى حوار يؤدي إلى اتفاق وإلى رفض أي تدخل أجنبي في الشأن السوداني.

و دعا الدول العربية والإفريقية لمساندة الشعب السوداني الذي يمر بظروف إنسانية في غاية الصعوبة، حسب وصفه، مضيفا: "لم نواجهة أزمة بهذا الحجم ونتمنى ألا تخرج الأمور عن السيطرة"

وأوضح، أنه تواصل مع الجيش والدعم السريع قبل اندلاع الحرب، قائلا: "أجريت معهما مكالمات طويلة بضرورة عدم الانسياق للتصعيد، ما زلت متفائلا، فمهما نرى من انسداد للأفق تظل هناك إمكانية للجلوس ومعالجة هذه المسألة".