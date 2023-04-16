وقال البابا: "أتابع بقلق الأحداث الجارية فى السودان، إننى قريب من الشعب السودانى، وأدعو الناس للصلاة من أجل أن يلقوا أسلحتهم وأن يسود الحوار حتى نتمكن معا من استئناف طريق السلام والوفاق"، بحسب وكالة أنباء /أنسا/ الإيطالية.



وأضاف: "أفكر أيضا في إخوتنا وأخواتنا في روسيا وأوكرانيا الذين يحتفلون بعيد الفصح اليوم، أتمنى أن يكون الرب قريبا منهم ويساعدهم على بذل كل جهد من أجل السلام".