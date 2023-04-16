انطلاق مؤتمر "التكامل المعرفى بين العلوم" بدراسات بنات سوهاج.. مايو المقبل

أعلنت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج، عن عقد مؤتمرها العلمى الدولى الثانى، تحت عنوان: (التكامل المعرفى بين العلوم، وأثره فى التوازن الفكرى والواقع المجتمعى) وذلك يومى الثلاثاء والأربعاء الموافقين 20 -19 من شهر شوال 1444 هجريًا، التاسع والعاشر من شهر مايو المقبل لعام 2023، تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر.

وأكد الدكتور على عبد الموجود، عميد الكلية، ورئيس المؤتمر، إلى أن أهمية المؤتمر تكمن فى إحياء فهم طبيعة العلاقات بين العلوم الشرعية واللسانية والإنسانية والتجريبية والكونية، والذى من شأنه أن يعود بتحقيق التوازن الفكرى للأمة، الذى يقودها مرةً أخرى نحو الريادة، ومن شأنه أيضًا أن يُعيد صياغة واقعنا الاجتماعى بنموذج قيمى متكامل يُعيد للمجتمع حيويته.





وعن أهداف المؤتمر، قالت الدكتورة فاطمة محمد المهدى، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، مقرر المؤتمر، إن إقامة مؤتمر التكامل المعرفى بين العلوم، تهدف إلى عِدة أمورٍ تُحقق المرجو من إقامته علميًا ومجتمعيًا، منها: الكشف عن علاقات التأثير والتأثُّر بين العلوم، وتعميق البحث التاريخى فى تطور العلاقات بين العلوم، ووضع خريطة للتكامل المعرفى بينها، والكشف عن أثر تكامل العلوم فى معالجة قضايا المجتمع.

أما عن محاور المؤتمر فأشار الدكتور مصطفى أبو زيد أمين المؤتمر، إلى أن محاور المؤتمر تتشكَّل من ثلاثة محاورة رئيسة تشتمل على محاور فرعية:

المحور الأول: التكامل المعرفى بين العلوم

ويشمل المحاور الفرعية الآتية: مظاهر التكامل بين العلوم الشرعية، وعلاقات التأثير والتأثُّر بين العلوم الشرعية والعلوم العربية، وأثر اختلاف إعراب النص القرآنى والحديثى فى بناء الحكم الشرعى.

المحور الثانى، ويتناول: أعلام الفكر ودورهم فى بناء النموذج المعرفي المتكامل، ويشمل المحاور الفرعية الآتية: أعلام العلوم الشرعية ودورهم فى بناء النموذج المعرفى المتكامل، أعلام العلوم اللغوية ودورهم فى بناء النموذج المعرفى المتكامل.

ويختتم حديثه بالمحور الثالث، ويتناول: التكامل المعرفى ودوره فى خدمة قضايا المجتمع: "مظاهر الخلل الاجتماعى الناتجة عن انعدام التوازن المعرفى، أثر خلل فهم اللغة فى انحراف بعض الفرق فى تفسير القرآن الكريم، "أثر التكامل المعرفى فى استنباط الأحكام الشرعية للنوازل والمستجدات، وحل مشكلات المجتمع المعاصرة.