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السجن 3 سنوات لموظف بمحكمة عابدين بتهمة التعدي على زميلته

الأحد، 16 أبريل 2023 11:09 ص
السجن 3 سنوات لموظف بمحكمة عابدين بتهمة التعدي على زميلته هيئة المحكمة_أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد الحميد همام وعضوية المستشارين محمود رشدان وعبدالله سلام، بمعاقبة موظف فى محكمة عابدين بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة التعدي على زميلته فى العمل.
 
تعود أحداث الواقعة، عندما تقدمت موظفة فى محكمة عابدين ببلاغ لنيابة قصر النيل، أفادت فيه بتعرضها لهتك عرضها على يد زميلها فى العمل داخل المكتب الخاص بعملها فى محكمة عابدين، تبين من التحريات والتحقيقات صحة البلاغ، وأن المتهم الموظف دائم التعرض لزميلته فى العمل بايحاءت إباحية، لتأمر النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة هتك العرض، وإحالته لمحكمة الجنايات،التى أصدرت قرارها المتقدم.
 
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اخبار الحوادث

محكمة عابدين

التعدي

عنف جسدي



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