اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الجيش الصومالى يكبد مليشيات الشباب خسائر فادحة بمحافظة شبيلى جنوب البلاد

الأحد، 16 أبريل 2023 05:00 ص
الجيش الصومالى يكبد مليشيات الشباب خسائر فادحة بمحافظة شبيلى جنوب البلاد الجيش الصومال
ا ش ا

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كبد الجيش الصومالى السبت مليشيات الشباب الإرهابية خسائر فادحة فى العتاد والأرواح خلال عملية عسكرية جرت فى منطقة قرب مديرية جنالى بمحافظة شبيلى السفلى جنوب البلاد.

 

وأوضح قائد الجيش الصومالى العميد أدوا يوسف راغى، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية، أن الجيش قتل ما لا يقل عن 9 عناصر من مليشيات الشباب الإرهابية وجرح آخرين خلال العملية العسكرية.. مشيرا إلى أن القوات المسلحة الصومالية أحبطت محاولة الإرهابيين شن هجوم على قوات بعثة الاتحاد الافريقى الانتقالية "أتميس" على طول الطريق الذى يربط منطقة بوفو بمديرية جنالي.


الصومال

ميليشيات الشباب

الارهاب فى الصومال



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