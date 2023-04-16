التذكرة بـ 2 جنيه وأماكن أخرى بالمجان.. إزاى تحتفل بعيد الربيع فى دمياط ومتدفعش كتير

تستعد محافظة دمياط لاستقبال أعياد الربيع، حيث تم تجهيز أكثر من مكان لاستقبال المواطنين من أجل قضاء الاحتفال بأعياد الربيع، بعضها مجانى والآخر بمصاريف بسيطة، يعرض "اليوم السابع"، أبرز الأماكن التى استعدت لاستقبال المواطنين فى عيد الربيع.

الحديقة المعلقة بدمياط الجديدة

تمتاز هذه الحديقة بمساحتها الكبيرة، أيضا وفرت العديد من الفقرات الترفيهية لروادها، يمكنك قضاء يوم كامل داخلها ب 3 جنيهات فقط، وأضافت إدارة الحديثة هذا العام جانبا مختلفا من الفقرات الترفيهية والتى تضمنت عروضا مسرحية بالمسرح الصيفى، إلى جانب تجهيز منطقة العاب مجانية أيضا.

حديقة بنت الشاطيء

ب 2 جنيه فقط يمكنك قضاء أعياد الربيع داخل حديقة بنت الشاطئ وسط دمياط، والتى تمتاز بموقعها المتميز على كورنيش المحافظة، فضلا عن تجهيزها بكافة الوسائل التي قد تحتاجها للترفيه أثناء قضاء الإجازة، الحديقة أيضا تمتاز باقترابها من التجمعات التسويقية داخل مدينة دمياط، أيضا وجود وسائل مواصلات على مدار 24 ساعة الأمر الذى جعلها تعد الاختيار الأول عند الأهالى لقضاء إجازاتهم.

شواطئ رأس البر

تمتلك مدينة رأس البر عددا من الشواطئ المجانية، والتي يمكنك قضاء يومك بها دون تحمل أية مصاريف، إذا كنت تفكر فى قضاء أعياد الربيع بأحد الشواطئ فمدينة رأس البر ستكون الخيار المناسب لك.

منطقة اللسان

عادة ما تستقبل تلك المنطقة روادها مع غروب الشمس، يحرص الجميع على زيارة هذا المكان المقدس والذى ذكر فى القران الكريم، منطقة اللسان من المناطق المجانية التي اعتادت أن تستقبل زوارها بشكل مستمر، يمكنك التقاط صورا تذكارية وقضاء وقتا ممتعا أمام "مرج البحرين" دون أن تدفع شيئا.