اعرف نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحي ومياة الشرب بمبادرة حياة كريمة في الغربية

ومن جانبه أوضح الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، موقف مشروعات الصرف الصحى والبالغ عددها 140 مشروع والتى بلغت نسبة نهو الأعمال بها 94,1% وتتنوع أعمالها ما بين توسعات محطات معالجة ورفع وشبكات انحدار وطرد إلى جانب مشروعات مد وتدعيم شبكات ووصلات منزلية وإعادة تأهيل بعض محطات الرفع.

وأضاف آن مشروعات مياه الشرب والبالغ عددها 129 مشروع مد وتدعيم شبكات، وإحلال وتجديد آبار، إلى جانب إنشاء وحدات معالجة منجنيز، ووصلات منزلية وأعمال رفع كفاءة محطاتي مياه الشرب بنهطاي وتفهنا العزب، تمت بإجمالى تكلفة بلغت 282,43 مليون جنيه.

يذكر أن مبادرة حياة كريمة والجاري تنفيذها بقرى مركز زفتى يبلغ إجمالي عدد مشروعاتها 888 مشروع بإجمالي تكلفة بلغت 4062,94 مليون جنيه.