إيطاليا تعلن اكتشاف تماثيل أثرية لـ7 رؤوس ثيران ودولفين

فاطمة شوقى

قالت وزارة الثقافة الإيطالية إن مجموعة من الخبراء فى أعمال التنقيب عثروا فى جنوب إيطاليا على قطع اثرية تعود إلى بايستوم المدينة القديمة التى يعود تاريخها إلى القرن الخامس قبل الميلاد، والمعروفة بمعابدها الضخمة الثلاثة، وهذه القطع منها رؤوس ثيران طينية وتمثال للآله اليونانى ايروس يركب دولفينا .



آثار

وأشارت صحيفة "الجورنال" الإيطالية إلى أن هذه القطع الاثرية تلقى ضوءا جديدا على الحياة الدينية والطقوس فى مدينة قديمة ، وفقا لمسئولين فى وزارة الثقافة.



مكان الكشف الأثري

وقالت وزارة الثقافة الإيطالية فى بيان إنه تم اكتشاف المعبد الصغير فى جنوب البلاد حيث بدأت اعمال اتنقيب فى عام 2019 ولمن تم وقفه بعد ظهور فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه فى الاشهر الاولى من استنئاف العمل اكتشفت عدة تماثيل صغيرة من التيراكوتا فى الحفريات، ووجد علماء الاثار 7 رؤوس لثيران حول مذبح المعبد.

وأوضحت أن تمثال الدوفين الذى تم العثور عليه يعود لعائلة الخزافين افيلى الذين لم يتم توثيق وجودهم فى بايستوم .