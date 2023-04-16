إصابة شخصين في انفجار شعلة بوتاجاز بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

أصيب شخصين بحروق من الدرجة الثانية في أنحاء متفرقة بالجسد، إثر تعرضهم لوقوع حادث انفجار شعلة بوتاجاز داخل منزل في نطاق مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السعديين المركزي لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى السعديين المركزي في منيا القمح بوصول شخصين، مصابين بحروق من الدرجة الثانية في أنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث انفجار شعلة بوتاجاز داخل منزل في نطاق مركز منيا القمح، فيما تم تحويل المصابين إلى قسم الحروق في مستشفى بلبيس المركزي وحجزهما تحت الملاحظة والعلاج.