إحالة لص يسرق الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة فى القاهرة للمحاكمة

كتب سليم على

أحالت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، عاطل، للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بسرقة هاتف محمول من داخل شقة ربة منزل بمنطقة مصر القديمة بأسلوب المغافلة.

كانت الداخلية نجحت في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة" فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم) بأنها حال تواجدها بالشقة سكنها فوجئت بحضور أحد الأشخاص "غير معلوم لديها" وادعى أنه عامل صيانة بشركة الغاز ، وقام بمغافلتها وسرقة هاتفها المحمول، ولاذ بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "المغافلة"، بتطوير مناقشته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة" واعترف بارتكاب عدد (10) وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب ، تم بإرشاده ضبط جميع المسروقات لدى عميله "سيئ النية" (صاحب محل هواتف محمولة ، مقيم بدائرة قسم المطرية)، أمكن ضبطه ، بمواجهته اعترف بعلمه بأن المضبوطات متحصلات وقائع سرقة.