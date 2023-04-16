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"أوهمنا دجال بوجود كنز أثري".. تفاصيل اعترافات المنقبين عن الآثار بالمرج

الأحد، 16 أبريل 2023 04:00 ص
"أوهمنا دجال بوجود كنز أثري".. تفاصيل اعترافات المنقبين عن الآثار بالمرج التنقيب عن الأثار - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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"أوهمنا دجال بوجود كنز أثري"، بهذه الكلمات اعترف المنقبون عن الآثار أسفل منزل أحدهم المرج، مؤكدين أنهم وصلوا لعمق مترين تحت الأرض لكن الشرطة داهمت المكان وضبطتهم.
 
ونجحت الداخلية في ضبط شخصين بالقاهرة حال قيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.
 
 أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين- مقيمان بدائرة القسم) بالتنقيب عن الآثار بالعقار محل سكنهما بدائرة القسم.
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المُشار إليه وأمكن ضبطهما، حال قيامهما بأعمال التنقيب عن الآثار بالعقار محل الواقعة.. وعُثر بداخلها على حفرة بقطر 2,5 متر وعمق 2 متر ، وأدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.
 

التنقيب عن الاثار

البحث عن الاثار

وزاره الداخليه

اخبار الحوادث



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